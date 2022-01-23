Украинский посол Мельник потребовал у Берлина летальное оружие в довесок к бронежилетам

Киев, 23 января. Украинским властям было недостаточно партии касок и бронежилетов для ВСУ. Посол в ФРГ Андрей Мельник потребовал от Берлина летальные вооружения.

В воскресенье, 23 ноября, Мельник на своей странице в Twitter написал, что Киев благодарен Берлину за помощь, но рассчитывает на большее.

«Украине требуется от Берлина не только защитное снаряжение, а мощное оборонительное вооружение, чтобы обеспечить эффективную защиту от полномасштабного нападения России в качестве единственного серьезного способа отпугивания», — заявил Мельник.

Ранее Берлин подчеркивал, что Германия была против поставок летального оружия на Украину, но под это понятие не подпадают 100 тысяч единиц касок и бронежилетов.

До этого Мельник угрожал Берлину негативными последствиями отказа предоставить летальное оружие украинской армии. Министерство иностранных дел Украины уже пригласило в ведомство посла ФРГ Анку Фельдгузен для обсуждения военной помощи.