Актер Гребенщиков рассказал о необычном методе режиссера Гинзбурга в работе с артистами

Российский режиссер, актер и продюсер Сергей Гинзбург сегодня празднует свой 61-й день рождения. В беседе с ФАН режиссера поздравил актер театра и кино Кирилл Гребенщиков.

Собеседник поделился впечатлениями от работы с режиссером на съемках проекта «Наперекор судьбе».

За свою жизнь я играл огромное количество следователей. При этом актер входит в какие-то привычные интонации, зная наизусть все реплики, в духе «Кто обнаружил труп?», которые ты произносишь в каждом сериале. Сергей же очень расширял персонажа. Делал так, чтобы я искал разные «пристройки». Всех актеров он просил по-разному относиться к своим персонажам», — сообщил артист.

Кирилл Гребенщиков рассказал, что ему больше всего запомнилось в манере работы Сергея Гинзбурга.

«Я слышал очень много хорошего о Сергее Владимировиче от других актеров, но никогда с ним не работал. Так сложилось, что чуть больше года назад мы встретились. Эта встреча для любого актера очень полезна. Гинзбург умеет сделать так, что актер на съемочной площадке забывает все, что умеет. Сергею очень важно, чтобы актер всегда удивлял, делал что-то такое, что ему еще не доводилось. Он сбивает всякое «мастерство», добиваясь того, чтобы в кадре был живой человек, а не набор технических штампов. Он делает это очень корректно, но настойчиво. В этом его большое достоинство как режиссера. Кроме того, он очень позитивный, общительный человек. Очень много знает. С ним приятно разговаривать. Он очень располагающий к себе человек и большой профессионал. Работает очень уверенно. Точно знает, чего хочет. С ним очень приятно работать. Я бы хотел еще раз встретиться», — отметил собеседник ФАН.

ТАСС / Краснова Александра

В завершение он поделился своими сердечными пожеланиями в адрес именинника.

«В наше странное время в первую очередь здоровья. Кроме того, удачи. Будет здоровье — будет удача. Все остальное приложится», — подытожил актер.

Ранее режиссер Марк Горобец через ФАН поздравил с днем рождения актрису Екатерину Климову. По его словам, артистка умеет слышать режиссера и интересно воплощать на экране свою роль.