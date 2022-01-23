Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 января 20:25
20:24
Общество
Кирстен Данст сыграет в фильме режиссера Алекса Гарленда «Гражданская война»
20:20
Происшествия
Пять человек пострадали в аварии с участием КамАЗа на омской «трассе смерти»
20:14
Весь мир
Центральноафриканская группировка 3R прекратила существование
20:13
Весь мир
Турецкие власти ожидают повышения инфляции до 40 процентов
20:13
Шоу-бизнес
Актриса Анна Хилькевич озвучила сумму месячного заработка за съемки в «Универе»
20:12
Происшествия
Угарный газ стал причиной смерти четырех человек в Новокузнецке
20:07
Армия
Кнутов: ни одно оружие в мире не справится с неуязвимым российским «Авангардом»
20:06
Армия
Дандыкин назвал РСЗО «Смерч» самым мощным неядерным оружием российской армии
20:05
Происшествия
Добровольцы из Москвы направляются в Ленобласть на поиски утонувшей в купели женщины
20:04
Армия
Минобороны Белоруссии: учения «Союзная решимость — 2022» носят оборонительный характер
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Власти ОАЭ запретили гражданам запускать в городах любительские беспилотники

Весь мир
Власти ОАЭ запретили гражданам запускать в городах любительские беспилотники
Global Look Press  /  Terry Harris/ZUMAPRESS.com

Абу-Даби, 23 января. Власти Объединенные Арабские Эмираты в целях безопасности запретили полеты любительских дронов и прочих беспилотников в своих городах. Те компании и частные лица, которые используют БПЛА в связи с рабочей необходимостью, например, новостные издания, теперь должны заранее подавать заявки и получать соответствующие разрешения в органах гражданской авиации.

Как сообщается, на данный момент запрещены полеты подобных летательных аппаратов в районах населенных пунктов, аэродромов, промышленных предприятий и прочих важных объектов. Министерство внутренних дел ОАЭ сообщило, что за нарушение этих правил будет привлекать граждан к юридической ответственности.

Причиной такого шага со стороны властей стала недавняя атака йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах» на аэропорт и промышленную зону Абу-Даби с применением барражирующих боеприпасов. Как сообщается, «беспилотники-камикадзе» были замечены над городом перед атакой, однако никто не придал этому значения. Не отреагировали и местные системы ПВО. В результате налета в промзоне были уничтожены несколько резервуаров с нефтью, что привело к серьезному пожару и гибели трех человек. Нападение на аэропорт обошлось без жертв, инфраструктура также не понесла критических повреждений.

Данная атака стала ответом повстанцев на возобновившееся участие ОАЭ в йеменском конфликте. Эмираты сократили свое военное присутствие в республике несколько лет назад, после чего основной иностранной силой на стороне правительства во главе с Мансуром Хади стала Саудовская Аравия, которая за это регулярно подвергается ударам такими боеприпасами и баллистическими ракетами.

Недавно в Абу-Даби вновь проявили интерес к войне в Йемене и направили подконтрольные им формирования на поддержку хадистов, что заметно склонило чашу весов в пользу властей. Проправительственные силы начали наступательные операции на нескольких фронтах, освободив провинцию Шабва и ряд стратегически важных районов к югу от Мариба. Хуситы же были вынуждены перейти к обороне и начали активнее применять баллистические ракеты и беспилотники, к чему вернувшиеся ОАЭ оказались не готовы.

Саудовская Аравия тратит значительные средства на поддержание своей противовоздушной обороны в боеготовом состоянии, чтобы отражать довольно бюджетные, но эффективные и многочисленные барражирующие боеприпасы повстанцев. Ранее Эр-Рияд попросил союзников предоставить им партию противоракет для комплексов Patriot, поскольку оперативно получить их от США королевство не надеется, а нынешние запасы стараниями хуситов истощаются довольно быстро. Вероятно, теперь об этом придется задумываться и Эмиратам.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Власти ОАЭ запретили гражданам запускать в городах любительские беспилотники
оаэ бпла йемен хуситы ансар аллах
Комментировать