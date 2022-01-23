Власти ОАЭ запретили гражданам запускать в городах любительские беспилотники

Абу-Даби, 23 января. Власти Объединенные Арабские Эмираты в целях безопасности запретили полеты любительских дронов и прочих беспилотников в своих городах. Те компании и частные лица, которые используют БПЛА в связи с рабочей необходимостью, например, новостные издания, теперь должны заранее подавать заявки и получать соответствующие разрешения в органах гражданской авиации.

Как сообщается, на данный момент запрещены полеты подобных летательных аппаратов в районах населенных пунктов, аэродромов, промышленных предприятий и прочих важных объектов. Министерство внутренних дел ОАЭ сообщило, что за нарушение этих правил будет привлекать граждан к юридической ответственности.

The United Arab Emirates has banned the flying of drones in the country for recreation after Yemen's Houthi rebels claimed a fatal drone attack on an oil facility and major airport in the country.



https://t.co/1Oxsw89t1U — Newsmax (@newsmax) January 23, 2022

Причиной такого шага со стороны властей стала недавняя атака йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах» на аэропорт и промышленную зону Абу-Даби с применением барражирующих боеприпасов. Как сообщается, «беспилотники-камикадзе» были замечены над городом перед атакой, однако никто не придал этому значения. Не отреагировали и местные системы ПВО. В результате налета в промзоне были уничтожены несколько резервуаров с нефтью, что привело к серьезному пожару и гибели трех человек. Нападение на аэропорт обошлось без жертв, инфраструктура также не понесла критических повреждений.

Данная атака стала ответом повстанцев на возобновившееся участие ОАЭ в йеменском конфликте. Эмираты сократили свое военное присутствие в республике несколько лет назад, после чего основной иностранной силой на стороне правительства во главе с Мансуром Хади стала Саудовская Аравия, которая за это регулярно подвергается ударам такими боеприпасами и баллистическими ракетами.

Three killed in suspected drone attack on UAE capital, claimed by Yemen rebels https://t.co/8ZAhlxlEHQ — The Washington Post (@washingtonpost) January 17, 2022

Недавно в Абу-Даби вновь проявили интерес к войне в Йемене и направили подконтрольные им формирования на поддержку хадистов, что заметно склонило чашу весов в пользу властей. Проправительственные силы начали наступательные операции на нескольких фронтах, освободив провинцию Шабва и ряд стратегически важных районов к югу от Мариба. Хуситы же были вынуждены перейти к обороне и начали активнее применять баллистические ракеты и беспилотники, к чему вернувшиеся ОАЭ оказались не готовы.

Саудовская Аравия тратит значительные средства на поддержание своей противовоздушной обороны в боеготовом состоянии, чтобы отражать довольно бюджетные, но эффективные и многочисленные барражирующие боеприпасы повстанцев. Ранее Эр-Рияд попросил союзников предоставить им партию противоракет для комплексов Patriot, поскольку оперативно получить их от США королевство не надеется, а нынешние запасы стараниями хуситов истощаются довольно быстро. Вероятно, теперь об этом придется задумываться и Эмиратам.