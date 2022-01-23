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MW: истребители Су-30СМ2 с новым вооружением укрепят границы России в Калининграде

  /   Обновлено: 23 января 2022 19:00
Армия
MW: истребители Су-30СМ2 с новым вооружением укрепят границы России в Калининграде
mil.ru  /  пресс-служба министерства обороны РФ

Вашингтон, 23 января. Россия существенно укрепит оборону рубежей на западе, перебросив модернизированные истребители Су-30СМ2 на границу с НАТО. Об этом пишут обозреватели американского журнала Military Watch.

Усовершенствованные истребители Су-30СМ2 приобрели ряд значительных преимуществ перед своим предшественником — Су-30СМ. Модернизированная версия получит в оснащение мощные передовые двигатели АЛ-41Ф-1С, которые также установлены на истребителях Су-35. Это обеспечит боевую машину высокой выносливостью и превосходными летными характеристиками, отмечают аналитики Military Watch, передает «ПолитРоссия» в эксклюзивном пересказе статьи.

По словам авторов публикации, Су-30СМ2 будет оснащен новейшим радаром, однако на данный момент неизвестно, каким именно. Вполне вероятно, что речь идет об РЛС «Ирбис».

«Ожидается, что модернизированные Су-30СМ2 будут развернуты в Калининграде, одном из наиболее укрепленных форпостов России на границе с НАТО. Они заменят устаревшие платформы Су-27», — подчеркнули эксперты.

Усовершенствованные истребители пополнят ряды как ВКС РФ, так и морской авиации, что будет представлять серьезную угрозу для НАТО. На фоне роста напряженности между Москвой и Североатлантическим альянсом их экипажам предстоит решать особенно сложные задачи, заключили обозреватели MW.

Ранее аналитики китайского издания Sohu выразили обеспокоенность в связи с одновременным проведением крупномасштабных учений ВС РФ и сил НАТО.

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Все новости / Армия / MW: истребители Су-30СМ2 с новым вооружением укрепят границы России в Калининграде
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