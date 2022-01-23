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В Эквадоре произошло 180 убийств с начала 2022 года

Весь мир
В Эквадоре произошло 180 убийств с начала 2022 года
Global Look Press  /  Jim West/imageBROKER.com

Кито, 23 января. Национальная полиция Эквадора зарегистрировала 180 убийств с начала 2022 года — почти на 60% больше, чем в первые три недели 2020 года. Об этом сообщают власти страны.

Ситуация с отсутствием безопасности в южноамериканском государстве значительно усугубилась, несмотря на разные планы правительства по пресечению преступности, от которой страдают многочисленные районы Эквадора.

Согласно докладу полиции, провинции Лос-Риос, Гуаяс и Манаби в наибольшей степени затронуты волной насилия.

Гуаякиль, столица Гуаяса, является самым пострадавшим городом с 66 жертвами с начала 2022 года. Четверо из погибших потеряли жизни накануне, в результате перестрелки на пляже Гуасмо.

По информации властей, сведение счетов является основной причиной убийств, большая часть из которых связаны с наркоторговлей и другой нелегальной деятельностью. Многие смертельные случаи также являются результатом ограблений.

Правительство Эквадора применило ряд мер для урегулирования ситуации — введение режимов ЧС, усиление контроля со стороны полиции и увеличение поддержки вооруженных сил для обеспечения безопасности на улицах. Однако данные действия не принесли существенных результатов.

Столица страны — Кито — является еще одним городом, где был зафиксирован экспоненциальный рост преступности и, следовательно, убийств.

В 2021 году индекс убийств в Эквадоре составил 13,13 на 100 тысяч жителей, что стало худшим показателем за последние 10 лет. Более 320 смертей произошли в результате тюремных бунтов на фоне самого серьезного кризиса системы безопасности.

В Эквадоре произошло 180 убийств с начала 2022 года
Федеральное агентство новостей /

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эквадор насилие убийства кризис безопасности
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