В Эквадоре произошло 180 убийств с начала 2022 года

Кито, 23 января. Национальная полиция Эквадора зарегистрировала 180 убийств с начала 2022 года — почти на 60% больше, чем в первые три недели 2020 года. Об этом сообщают власти страны.

Ситуация с отсутствием безопасности в южноамериканском государстве значительно усугубилась, несмотря на разные планы правительства по пресечению преступности, от которой страдают многочисленные районы Эквадора.

Согласно докладу полиции, провинции Лос-Риос, Гуаяс и Манаби в наибольшей степени затронуты волной насилия.

Гуаякиль, столица Гуаяса, является самым пострадавшим городом с 66 жертвами с начала 2022 года. Четверо из погибших потеряли жизни накануне, в результате перестрелки на пляже Гуасмо.

DATOS DE VIOLENCIA EN ECUADOR.

Tasa de homicidios por 100,000 habitantes:

2005: 17.6 récord histórico

2016: 5.8

2021 (oct.): 10.8

Conclusión: la causa no son las leyes. Admitan que son incapaces para gobernar.#LassoEsUnFracasso pic.twitter.com/5bjBTvsheA — Rod AV (@rodavec65) January 22, 2022

По информации властей, сведение счетов является основной причиной убийств, большая часть из которых связаны с наркоторговлей и другой нелегальной деятельностью. Многие смертельные случаи также являются результатом ограблений.

Правительство Эквадора применило ряд мер для урегулирования ситуации — введение режимов ЧС, усиление контроля со стороны полиции и увеличение поддержки вооруженных сил для обеспечения безопасности на улицах. Однако данные действия не принесли существенных результатов.

Столица страны — Кито — является еще одним городом, где был зафиксирован экспоненциальный рост преступности и, следовательно, убийств.

В 2021 году индекс убийств в Эквадоре составил 13,13 на 100 тысяч жителей, что стало худшим показателем за последние 10 лет. Более 320 смертей произошли в результате тюремных бунтов на фоне самого серьезного кризиса системы безопасности.