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Вупи Голдберг вернулась к роли Гайнан во втором сезоне сериала «Звездный путь: Пикар»

Общество
Вупи Голдберг вернулась к роли Гайнан во втором сезоне сериала «Звездный путь: Пикар»
Global Look Press  /  AdMedia

Лос-Анджелес, 23 января. Актриса, комедиантка и телеведущая Вупи Голдберг появится во втором сезоне сериала «Звездный путь: Пикар». Знаменитость вернулась к роли бармена Гайнан, работающей на корабле «Энтерпрайз».

Голдберг появилась в трейлере продолжения проекта, что свидетельствует о ее возвращении. Персонаж актрисы будет помогать главному герою адмиралу Пикару понять изменения времени. Телеведущая играла Гайнан в сериале «Звездный путь: Следующее поколение», который выходил с 1988 по 1993 годы.

Во втором сезоне Жан-Люк Пикар и его команда отправляются в путешествие в прошлое. Главный герой собирает друзей, которые должны помочь ему преодолеть опасности Земли XXI века и спасти будущее галактики. Продолжение выйдет на сервисе Paramount+ 3 марта.

Ранее Вупи Голдберг заболела COVID-19, из-за чего ей пришлось отменить съемки своего телешоу. Знаменитость переносила коронавирус в легкой форме.

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сериал звездный путь голдберг
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