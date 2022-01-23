Ростех: специалисты холдинга «Технодинамика» модернизируют производство РСЗО «Град»

Москва, 23 января. Российские специалисты усовершенствуют производство реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех».

Согласно информации Ростеха, специалисты холдинга «Технодинамика» обеспечат выпуск РСЗО «Град» на современном оборудовании с учетом новейших технологических процессов. Помимо этого, в интересах Министерства обороны РФ ведутся работы над проектом серийного производства новой реактивной системы залпового огня «Торнадо-Г».

«РСЗО оснастили спутниковой навигационной системой, которая позволяет своевременно покинуть позицию. Это снижает риск поражения ответным огнем. Также "Торнадо-Г" оснастили новыми боеприпасами», — подчеркнули в госкорпорации.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты намерены передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракетно-бомбовый арсенал, включающий переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin и реактивные системы залпового огня HIMARS.