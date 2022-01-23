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Звезды TikTok заработали в 2021 году больше глав Exxon Mobil и Starbucks

Экономика
Звезды TikTok заработали в 2021 году больше глав Exxon Mobil и Starbucks
pixabay.com

Нью-Йорк, 23 января. Доходы популярных TikTok-блогеров по итогам 2021 года оказались выше, чем у глав ряда крупных компаний, обратило внимание издание The Wall Street Journal.

По подсчетам журналистов, самые популярные блогеры соцсети TikTok заработали в прошлом году свыше 55 млн долларов. Самым зарабатывающим тиктокером, по версии журнала Forbes, стала 17-летняя американка Чарли Д'Амелио, которая смогла увеличить свой капитал на 17,5 млн долларов.

Доходы юной звезды интернета оказались выше, чем у главы Exxon Mobil Даррена Вудса (15,6 млн в 2020 году), руководителя Starbucks Кевина Джонсона (14,7 млн), Эда Бастина из Delta Air Lines (13,1 млн) и Криса Кемпчински из McDonald's (10,8 млн).

Тем временем китайская компания ByteDance, владеющая TikTok, увеличила выручку по итогам прошлого года на 70%, до 58 млрд долларов. Однако, если сравнивать с показателями 2020 года, то рост выручки заметно снизился. За позапрошлый год ByteDance смогла превзойти значения 2019 года более чем на 100%.

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