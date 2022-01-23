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Марокко укрепит судебную инфраструктуру на спорных территориях Западной Сахары

Весь мир
Марокко укрепит судебную инфраструктуру на спорных территориях Западной Сахары
ИА «Политика Сегодня»  /  Алиса Денисова

Рабат, 23 января. Временный судебный центр Марокко открыт в населенном пункте Бир-Гандузе на спорных территориях Западной Сахары. Об этом сообщает издание MWN.

Торжественную церемонию провел министр юстиции королевства Абделлатиф Уахби при участии руководителя Государственной прокуратуры Эль-Хасана Даки и других высокопоставленных чиновников.

По словам главы минюста, центр является частью подхода Марокко к приближению судебных учреждений к местным жителям города Бир-Гандузе.

«Это первый шаг на пути реализации решения, принятого на уровне министерства, в сотрудничестве и координации с судебными органами и Президиумом прокуратуры, о строительстве штаб-квартиры суда в населенном пункте», — сказал он.

Здание оснащено залом для слушаний, кабинетом судьи-резидента и заместителя генпрокурора, а также системой средств массовой информации, которая стремится внести свой вклад в оцифровку судебных процедур.

Делегация во главе с Уахби также посетила район, где разместится штаб-квартира судебного центра в Бир-Гандузе. Проект займет площадь в 6000 квадратных метров с бюджетом, оцениваемым в 7 миллионов дирхам (58,6 млн рублей).

Международная редакция Федерального агентства новостей ранее разобралась в споре вокруг принадлежности Западной Сахары и спрогнозировала возможные пути развития кризиса в регионе.

Марокко укрепит судебную инфраструктуру на спорных территориях Западной Сахары
Федеральное агентство новостей /

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суд марокко западная сахара
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