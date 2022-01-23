Политолог Бондаренко заявил о незавидной роли Украины в переделе Европы

Киев, 23 января. Великобритания вынашивает планы по масштабным антироссийским изменениям в Европе. Так считает украинский политолог Константин Бондаренко.

Лондон пытается показать себя не как младшего партнера США, а как самостоятельного игрока. По словам Бондаренко, Великобритания намерена сформировать ось с Турцией и присоединить к ней Украину, Польшу и Молдавию, а в дальнейшем — страны Прибалтики.

«Внимательно изучайте контакты между Киевом и Анкарой, Анкарой и Лондоном. Ничего хорошего Украине это не принесет — нам и дальше уготовлена роль пушечного мяса в большом переделе Европы и мира... Если американцы — это суперпрагматики, то британцы — суперциники, как показывает история», — резюмировал политолог.

Недавно появилась информация о визите министра иностранных дел Британии Лиз Трасс в Москву. Английское посольство отказалось комментировать эту информацию.