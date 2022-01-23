Военный эксперт Коротченко раскрыл главный итог переговоров РФ и США по безопасности

Москва, 23 января. Итоги переговоров по безопасности с США и НАТО будут предсказуемы, и России уже сейчас нужно готовиться к дальнейшему сценарию развития событий. Такое мнение высказал военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Аналитик уверен, что поступающая со стороны Запада информация явно свидетельствует о том, что переговоры по безопасности не приведут ни к каким конкретным результатам, и РФ придется активнее оборонять свои рубежи.

«Результат, который мы сегодня имеем, был вполне ожидаемым и прогнозируемым. Американцы не предоставят нам никаких гарантий. Впереди военно-политическая конфронтация с США и НАТО. Разумеется, это не очень хороший сценарий, мы бы хотели иной, но время и позиция США, к сожалению, просто не оставляют нам никаких других ответных действий», — заявил Коротченко в эфире программы «60 минут».

Эксперт отмечает, что в действительности Украина является далеко не единственным камнем преткновения между Россией и США на данный момент. По словам главреда, есть много других не менее важных вопросов в сфере безопасности, которые вряд ли получится решить.

«Проблемы, которые мы обсуждаем, не связаны с Украиной. Точнее, Украина — это всего лишь маленький кейс в том большом объеме проблем, которые мы обсуждаем. Мы говорим о глобальной безопасности, а безопасности не может быть где-то много, а где-то мало», — считает аналитик.

ФБА «Экономика сегодня» /

В то же время Коротченко уверен, что США и НАТО совершили серьезный просчет, пытаясь давить на Россию и приближать свои военные базы к рубежам РФ.

«Уменьшая безопасность России, США тем самым уменьшают свою собственную безопасность. Главная логика российских переговорщиков именно такая. Дойдет ли это до США? Я не знаю. Пока доходит с трудом, судя по тому, как США комментируют и делают заявления в Женеве и до Женевы. Поэтому необходимо готовится к сценарию конфронтации», — объяснил эксперт.

Аналитик подчеркивает, что еще одной серьезной ошибкой Соединенных Штатов и некоторых стран Запада является попытка в очередной раз повлиять на Россию с помощью санкций. Коротченко уверен, что реальных рычагов влияния на РФ у Запада просто нет, но Москве в любом случае стоит готовится к негативному сценарию, чтобы быть во всеоружии.

«Бессмысленно пугать Россию санкциями — это же глупая позиция. Но с другой стороны, о чем это говорит? У Запада нет реальных военных и политических рычагов для того, чтобы "запереть" Россию и не дать ей возможность маневра. США не дадут гарантий безопасности России, во всяком случае, на данный момент, поэтому руки у нас должны быть развязаны. Мы не собираемся воевать, но мы будем защищать наши национальные интересы и обеспечивать российскую, европейскую и глобальную стабильность», — подчеркнул военный эксперт Игорь Коротченко.

Украинский политолог Руслан Бизяев ранее предсказал, каким образом в реальности будет проходить война между Россией и Западом. Эксперт отмечает, что Вашингтон не выдержит еще одного серьезного военного и репутационного провала после Афганистана.