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Малийская диаспора во Франции вышла на митинг в поддержку соотечественников

Весь мир
Малийская диаспора во Франции вышла на митинг в поддержку соотечественников
Global Look Press  /  © Nicolas Remene / Keystone Press Agency

Париж, 23 января. Малийская диаспора провела демонстрацию в поддержку соотечественников и переходного правительства, пострадавших от санкций Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), во французском городе Шатору. Об этом сообщило издание La Nouvelle Republique.

«Новые власти пришли в Бамако для того, чтобы спасти достоинство жителей республики и вывести государство из того кризиса, в которое его ввергли западные колонизаторы. В течение нескольких десятков лет бывшая метрополия и ее союзники вывозили природные богатства, терзали наш народ.

Военные под предводительством Ассими Гоита наладили контакты с Россией и сумели добиться первых результатов в противостоянии распространяющейся угрозе со стороны террористов. Они начали возвращать Мали малийцам», — сообщил журналистам представитель диаспоры Фатума Брахим.

По его словам, Франция активно пытается вернуть влияние в регионе, поэтому вынудила Экономическое сообщество стран Западной Африки ввести санкции в отношении правительства республики.

Малийская диаспора во Франции вышла на митинг в поддержку соотечественников
pexels.com / Dimitry Anikin

«Естественно, это вызвало настоящую бурю эмоций у рядовых малийцев и других жителей континента. Поэтому мы считаем долгом поддержать соотечественников и выступить с осуждением ограничительных мер», — добавил Брахим.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей выпустила статью, в которой рассказывается об антифранцузских демонстрациях в Африке, Европе и даже России.

Малийская диаспора во Франции вышла на митинг в поддержку соотечественников
Global Look Press / © Nicolas Remene / Keystone Press Agency

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Все новости / Весь мир / Малийская диаспора во Франции вышла на митинг в поддержку соотечественников
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