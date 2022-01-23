Вдова Табакова назвала маразмом признания Прокловой

Москва, 23 января. Актриса Марина Зудина прокомментировала скандальные высказывания коллеги Елены Прокловой, которая рассказала о домогательствах со стороны режиссера Олега Табакова.

Вдова Табакова никогда не понимала тех, кто спустя годы решается на откровения. По ее мнению, обо всем нужно говорить вовремя или продолжать молчать.

«Достойно надо стареть. Я надеюсь, что я до такого маразма не доживу, поэтому от меня вы признаний в домогательстве не услышите. Я вам всем обещаю», — высказалась артистка в программе «Ты не поверишь!».

Тема харассмента в актерской среде зазвучала благодаря Прокловой. В программе «Секрет на миллион» она заявила, что в подростковом возрасте к ней приставал взрослый мужчина. Еще тогда поклонники решили, что речь идет о Табакове. Позднее их догадки подтвердила сама Проклова.

Ее признания спровоцировали другие откровения среди знаменитостей. Ранее Татьяна Васильева призналась — в возрасте четырех лет ее домогался мужчина. Это продолжалось до тех пор, пока она не уехала учиться в Москву.