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Землетрясение магнитудой 3,5 балла зафиксировано у берегов Египта
Весь мир
Землетрясение магнитудой 3,5 балла зафиксировано у берегов Египта
38.mchs.gov.ru  /  ГУ МЧС по Иркутской области

Каир, 23 января. Землетрясение магнитудой 3,5 балла произошло у берегов Египта. Об этом сообщается на официальном сайте Национального исследовательского института астрономии и геофизики (NRIAG).

Подземные толчки случились в субботу в 9 вечера к западу от города Суэц на северо-востоке республики. Специалисты зафиксировали сдвиги в земной коре на глубине 6,2 километра, в 50 километрах от населенного пункта.

Жители Каира также ощутили отголоски землетрясения, находясь в 150 километрах от эпицентра. В социальных сетях они поделились переживаниями по поводу «качающихся люстр» и «гремящей посуды».

Сотрудники экстренных службы заявили, что разрушений и жертв нет. Однако бригады осматривают здания на наличие трещин и возможных обрушений.

Две недели назад в Восточном Средиземноморье произошло землетрясение магнитудой 6,6 балла. Граждане нескольких регионов Египта почувствовали подземные толчки.

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египет землетрясение
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