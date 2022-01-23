Эксперт Друзин: комплексы С-400 «Триумф» существенно превосходят ЗРК Patriot

Москва, 23 января. Российские зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» способны обеспечить поражение любых воздушных целей на существенно большей дистанции, чем американские ЗРК Patriot. Об этом рассказал заместитель гендиректора концерна «Алмаз-Антей» Сергей Друзин.

Один из руководителей «Алмаз-Антея» Сергей Друзин дал интервью программе «Военная приемка», в котором назвал дальность обнаружения и эффективного уничтожения целей главным преимуществом С-400 «Триумф» над комплексами Patriot американского производства.

«В разы больше дальность (у российских ЗРК. — Прим. ред.), у нас 400 километров, а там — 100. Второе - это типаж целей, по которым мы работаем. То есть, скорости, по которым работает наша система, больше, чем у ракет комплекса Patriot», — объяснил эксперт.

Друзин подчеркнул, что ракеты С-400 могут сбивать мишени на гораздо меньшей высоте, чем снаряды американского ЗРК. Ранее сообщалось о переброске двух дивизионов С-400 «Триумф» ВС РФ в Белоруссию для проведения учений «Союзная решимость — 2022».