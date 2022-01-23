Леонков: учения «Союзная решимость — 2022» направлены на противодействие террористам

Москва, 23 января. Российские военнослужащие и военная техника продолжают прибывать на территорию Белоруссии для участия в совместных маневрах. Военный эксперт Алексей Леонков назвал цель учений «Союзная решимость — 2022».

Известно, что Россия продолжает перебрасывать войска в Белоруссию для участия в учениях «Союзная решимость — 2022». В пятницу, 21 января в Сети появилось видео прибытия эшелона с оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» на территорию республики. Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Известиями» рассказал, что согласно сценарию маневров союзники будут совместными усилиями противостоять внезапным атакам террористов.

«Подразделения Сил специальных операций будут уничтожать условных террористов, а сухопутные войска, десантники, силы ПВО и ВКС — отражать внешнюю агрессию. При этом используют опыт, полученный российскими и белорусскими подразделениями в ходе недавней миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане», — заявил Леонков.

Подразделения, обеспечившие оперативную переброску сил, охрану и оборону особо важных объектов Казахстана вероятнее всего будут участвовать и в предстоящих учениях, добавил эксперт.

Ранее минобороны Белоруссии сообщило о прибытии очередного эшелона российскими военнослужащими и боевой техникой.