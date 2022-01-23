Адвокат Федосеевой-Шукшиной сообщила об отъезде актрисы из дома престарелых

Москва, 23 января. Актриса Лидия Федосеева-Шукшина покидает пансионат для пожилых людей, куда ее определила дочь Ольга. Об этом рассказала адвокат артистки Юлия Вербицкая-Линник.

Новость о пребывании Федосеевой-Шукшиной в доме престарелых обеспокоила поклонников, которые решили, что звезда отечественного кино останется в учреждении навсегда. Однако актриса поселилась в пансионате лишь временно из-за проблем со здоровьем.

По словам Вербицкой-Линник, на решение артистки уехать из дома престарелых повлияли слова Бари Алибасова — младшего, который является сыном экс-супруга Федосеевой-Шукшиной. Мужчина выразил готовность заключить брак с актрисой, чтобы вызволить ее из пансионата для пожилых, что, похоже, не понравилось артистке.

«Закончила все свои процедуры, возвращается сегодня к себе на улицу Бочкова, чтобы избежать дальнейших инсинуаций, благодаря которым ее выставляют в таком не всегда приглядном свете», — отметила адвокат семьи Шукшиных в комментарии порталу PopCornNews.

Сын основателя группы «На-На» считает, что Федосеева-Шукшина должна жить в семье, а не в окружении чужих людей. Алибасов-младший заявлял о намерении жениться на 83-летней актрисе, чтобы стать ее официальным опекуном.