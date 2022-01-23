Российским пенсионерам могут отменить комиссионный сбор за оплату ЖКУ

Москва, 23 января. Депутаты Госдумы предложили предоставить пенсионерам новый способ оплаты коммунальных услуг, сообщает «ФедералПресс».

Многие пенсионеры переплачивают за коммунальные услуги. Подобная тенденция связана с комиссиями, которые вводят некоторые банки.

Депутаты решили избавить пожилых россиян от лишних переплат. В Госдуму был внесен законопроект, отменяющий комиссию при оплате за услуги ЖКХ через банковскую карту. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал документ и рекомендовал правительству его одобрить. Законопроект рассмотрят 25 января.

Ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны предложили компенсировать траты на ЖКХ, капремонт и оплату жилых помещений. Инициатива направлена в Правительство. Изменения предлагается внести в федеральный закон «О ветеранах». По действующему законодательству они оплачивают половину стоимости услуг.