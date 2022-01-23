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Бои с террористами и гибель военнослужащего США: как развивается обострение в Хасаке

Весь мир
Бои с террористами и гибель военнослужащего США: как развивается обострение в Хасаке
youtube.com  /  Prt Scr

В сирийской провинции Хасака четвертый день подряд продолжаются вооруженные столкновения между боевиками «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ) и подразделениями курдов из проамериканских «Сирийских демократических сил» (СДС). Бои начались после штурма тюрьмы «Ас-Сынаа» в районе Гвейран, где содержатся несколько тысяч членов ИГ.

Подробности о начале конфронтации

Местные источники выяснили некоторые подробности о произошедшем. Начало наступлению радикалов положили действия двоих террористов-смертников: боевики Абу Абдул Рахман и Абу аль-Фарук аль-Мухаджирин устроили самоподрыв у входа в тюрьму. Уже после этого к штурму здания присоединились более опытные члены группировки, начавшие наступление сразу с четырех направлений.

Радикальные исламисты сумели захватить часть пенитенциарного заведения, после чего казнили его сотрудников (в том числе начальника учреждения) и ряд заключенных, отказавшихся поддерживать террористов и идти в дальнейшее наступление. После этого силы «Исламского государства» отошли в ближайшие жилые районы.

Сейчас в Хасаку стягиваются новые подкрепления «Сирийских демократических сил», прибывающие в город из Ракки и других населенных пунктов. Кроме того, туда перебросили дополнительные подразделения военнослужащих США с бронетехникой.

Уже есть сообщения об одном раненом американском солдате. В то же время медиаресурс «Аль-Араби аль-Джадид» утверждает, что этот военнослужащий и вовсе погиб.

Над городом также были зафиксированы авиационные патрули западной коалиции. Данных о нанесении новых ударов нет, однако есть информация, что истребители идут на низкой высоте и сбрасывают на улицы листовки с обращением к жителям Хасаки: их призывают сообщать о действиях террористов через социальные сети, звонки или СМС-сообщения.

Версии сторон

Согласно отчетам курдских сил, за два последних дня их бойцам удалось уничтожить по меньшей мере 35 радикальных исламистов. При этом около 70 заключенных тюрьмы, которые ранее были членами «Исламского государства», погибли во время ее штурма.

Точное число сбежавших неизвестно. Сначала сообщалось, что на свободе оказались около 20 членов ИГ, однако позже речь зашла о сотнях и даже тысяче человек. Ни одну из версий пока не подтверждают официальные источники.

Тем не менее представители СДС отчитываются о проведении поисковых мероприятий, а в социальных сетях появляются сообщения о лежащих прямо на улицах города телах радикалов, некоторые из них одеты в тюремные робы.

При этом через свои информационные каналы террористы сообщают о том, что ими были захвачены порядка 60 курдских военнослужащих, а еще десятки — убиты. По разным оценкам, общие потери с двух сторон противостояния превышают уже сотню человек.

На данный момент квартал Зухур в Хасаке все еще частично контролируется сторонниками «Исламского государства», укрывшимися в домах мирных жителей. К востоку от этих районов дорога перекрыта, а по другую сторону Гвейрана, ставшего центром ожесточенных боев, располагаются уже контролируемые правительственным войскам территории. Сирийская Арабская Армия (САА) готова остановить радикалов в том случае, если они попытаются проникнуть в подведомственную им зону.

Еще одно направление

Параллельно с этими событиями «Исламское государство» развернуло еще один фронт в соседней провинции Ракка, рядом с населенным пунктом Ар-Расафа. Там радикалы столкнулись уже не с проамериканской группировкой, а с армией Сирийской Арабской Республики (САР) и «Силами национальной обороны» (СНО) — проправительственного ополчения, действующего в тесной координации с САА.

Поскольку одновременно столкнувшиеся с ИГ силы в Ракке и Хасаке никак друг с другом не связаны и даже находятся в конфликтных отношениях, вряд ли можно считать, что наступления в двух регионах являются частью какого-то единого плана.

По мнению авторов Telegram-канала «Рыбарь», активизация террористических ячеек у Ар-Расафы могла быть вдохновлена успехами их соратников в боях с курдами в районе Гвейран.

Бои с террористами и гибель американского военнослужащего: обострение в Хасаке продолжается
Федеральное агентство новостей / Владимир Малянов

Сейчас противостояние в двух регионах продолжается. Однако если для обозначенного выше района Ракки выступление боевиков не считается такой редкостью, размах вооруженной конфронтации в Хасаке являются гораздо более масштабными. Силы курдской группировки оказались не готовы к такого рода выступлению против них, что привело к людским потерям и пусть временной, но утрате контроля над объектом, где были заключены особо опасные преступники.

Тюрьма «Ас-Сынаа» была создана в 2019 году и стала одним из крупнейших мест содержания боевиков «Исламского государства». На ее территории находилось около трех тысяч человек, среди которых — как непосредственно члены ИГ, так и иностранные наемники, воевавшие на их стороне. На фоне нынешней чрезвычайной ситуации курды приняли решение укрепить и другое пенитенциарное заведение — тюрьму «Аль-Кум» в Аш-Шаддади, где также находятся пленные захваченные ранее радикальные исламисты.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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