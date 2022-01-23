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Россиянам посоветовали вести бухгалтерию для избежания долгов

  /   Обновлено: 23 января 2022 18:32
Экономика
Россиянам посоветовали вести бухгалтерию для избежания долгов
Федеральное агентство новостей

Москва, 23 января. Погашение долгов по кредитным картам возможно через контроль бухгалтерии семьи, а также посредством рефинансирования и реструктуризации, пишет URA.RU со ссылкой на мнение банкиров.

Независимый финансовый советник Оксана Уланова и замначальника управления розничного бизнеса «ББР Банка» Лариса Мещерякова поделились советами по грамотному ведению семейного бюджета.

«Нужно развивать навыки бухгалтерии, составить бюджет расходов, доходов и начать их контролировать. Иногда даже незначительные платежи за месяц выливаются в крупную сумму. Нужно понимать, какую сумму ты готов направлять на погашение долга», — рассказывает банкир Уланова.

Если же возможности погасить основную сумму долга по кредитке за несколько месяцев нет, то лучше всего идти в банк, советует экономист Мещерякова. Уклонение от выполнения обязательств по кредиту грозит ухудшением кредитной истории.

«Процентные ставки за пользование средствами по картам, как правило, выше, чем по кредитам наличными. Поэтому рефинансирование такой задолженности поможет снизить общую сумму выплачиваемых процентов, если оформить потребительский кредит», — рекомендует способ реструктуризации долга специалист.

При этом эксперты напоминают, что если вся задолженность может быть погашена всего за пару месяцев, то лучше не пользоваться подобным инструментом, чтобы не переплачивать лишние проценты.

Управляющий директор по кредитным розничным продуктам «Райффайзенбанка» Андрей Спиваков полагает, что пластиковые карточки выйдут из обихода россиян уже в самое ближайшее время. Его мнение приводит телеканал «Санкт-Петербург».

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долги кредит мещерякова бухгалтерия Уланова
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