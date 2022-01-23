Домработница Градского рассказала, как Коташенко относилась к его детям

Москва, 23 января. Молодая супруга музыканта Александра Градского Марина Коташенко не особо общалась с его старшими детьми — Даниилом и Марией, заявила домработница Елена.

Женщина проработала в доме Градского 15 лет и видела, что происходило в семье артиста. По ее словам, Даниил часто приезжал в дом отца, а Мария — только когда возвращалась в Россию из-за границы. Наследники также ездили в театр, где работал Градский. По словам Елены, конфликтов с Коташенко у них не было.

«При Александре Борисовиче все было хорошо, никаких склок. Они особо и не общались. Марина вообще молчаливый человек», — поделилась она в эфире программы «Звезды сошлись».

Исполнителя хита «Как молоды мы были» не стало в ноябре. Его похоронили 1 декабря на Ваганьковском кладбище. Кроме старших детей у Градского остались сыновья Саша и Иван, которых родила Коташенко.

Ранее домработница рассказала о характере покойного музыканта. По ее словам, Градский был очень прижимистым и не любил тратить деньги. Он даже отказывался оплачивать Елене отпуск, предлагая отдыхать за свой счет. Но женщина, нуждавшаяся в деньгах, выбирала работу.