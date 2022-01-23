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Президент ЦАР призвал население сплотиться против гендерного насилия в республике

Весь мир
Президент ЦАР призвал население сплотиться против гендерного насилия в республике
facebook.com  /  @Renaissance.cf

Банги, 23 января. Жители Центральноафриканской Республики должны сплотиться в вопросе защиты женщин. Об этом на официальной церемонии открытия Стратегического комитета по борьбе с гендерным насилием заявил президент Фостен-Арканж Туадера.

Во вступительной речи гарант с сожалением отметил, что только в первой половине 2021 года информационная система государственного управления ЦАР зарегистрировала более пяти тысяч подобных случаев.

«Социальные, экономические, физические, психологические и медицинские последствия такой практики в большей степени затрагивают все общество и, в конечном счете, наносят ущерб всем.

Как президент ЦАР и отец нации, я глубоко сожалею о том, что насилие по признаку пола является бедствием, которому мы позволили вторгнуться в саму ткань нашего общества. Кроме того, я сожалею о том, что о многих случаях насилия неизвестно, а системы здравоохранения и правосудия часто не могут адекватно реагировать на указанную», — заявил Туадера.

Лидер Центральноафриканской Республики призвал жителей страны прилагать максимум усилий для защиты женщин и девочек, а также сообщать о подобных преступлениях в правоохранительные органы. По его мнению, «только так можно сохранить жизни и создать условия для достойного существования прекрасного пола».

Президент ЦАР призвал население сплотиться против гендерного насилия в республике
wikipedia.org / hdptcar / CC BY 2.0

«Созданный мной Стратегический комитет по борьбе с гендерным насилием является выражением моей решимости решить проблему и сделать наших девушек свободными.

Должен напомнить, что в итоге практически все жертвы попадают в больницы, и тогда уже начинает работать система правосудия. Поэтому все виновные получат наказание, особенно с началом работы нового ведомства», — сказал президент.

Сотрудники комитета, по словам гаранта, займутся рассмотрением вопросов правовой координации, психосоциальной поддержки, решением проблем в секторе здравоохранения и улучшением работы судебно-правовых органов.

Президент ЦАР призвал население сплотиться против гендерного насилия в республике
wikipedia.org / hdptcar / CC BY 2.0

«Я также настоятельно призываю все страны, через своих высокопоставленных представителей, а также Организацию Объединенных Наций активизировать все известные, комплексные, всеобъемлющие, многосекторальные меры, направленные на защиту женского населения Центральноафриканской Республики. Мы должны положить конец проблеме. К этому же я еще раз призываю население страны», — заключил Туадера.

В конце декабря женщины — лидеры общин различных ассоциаций ЦАР завершили 16-дневную работу по борьбе с гендерным насилием.

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