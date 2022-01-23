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Блинкен отказался комментировать данные Лондона о «перевороте» на Украине из-за России

Политика
Блинкен отказался комментировать данные Лондона о «перевороте» на Украине из-за России
Global Look Press  /  Pool via CNP /MediaPunch / www.imago-images.de

Вашингтон, 23 января. Государственный секретарь США Энтони Блинкен не стал комментировать версии Лондона о якобы подготовке Россией переворота на Украине. Он выступил в эфире телеканала CNN.

Политик отметил, что Вашингтон уже давно сообщал об этом.

«Я не могу комментировать те или иные разведывательные данные. Но вы знаете, что мы в течение недель предупреждали как раз о подобной тактике. Мы заявляли об этом публично», — добавил Энтони Блинкен.

По его словам, у России и США есть возможность найти общие темы для работы в сферах контроля над вооружением и европейской безопасности. При этом США никогда не пойдут на компромисс в вопросе вхождения стран в НАТО, подчеркнул американский госсекретарь.

Недавно Блинкен провел встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым. Президент США Джо Байден планирует изучить итоги переговоров.

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сша нато блинкен
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