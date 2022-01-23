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Градский ревновал Марину Коташенко из-за ее красоты и молодости

  /   Обновлено: 23 января 2022 18:19
Шоу-бизнес
Градский ревновал Марину Коташенко из-за ее красоты и молодости
instagram.com  /  @aborgradsky

Москва, 23 января. Певец и композитор Александр Градский с ревностью относился к своей молодой жене — актрисе Марине Коташенко. Об этом рассказала домработница артиста Елена.

Градский и Коташенко разъехались незадолго до смерти музыканта. Певец жил в московской квартире, а его супруга проводила большую часть времени в загородном доме с детьми. На буднях с композитором оставалась домработница, жена же ухаживала за ним с пятницы по понедельник. Если дети заболевали и Коташенко не приезжала, артист очень сильно расстраивался, отметила помощница по хозяйству.

«Ревновал ее, прозванивал, контролировал. Мог неожиданно приехать в загородный дом», — вспомнила женщина в эфире шоу «Звезды сошлись» на канале НТВ.

По словам домработницы, Коташенко не давала поводов усомниться в ее верности. Градский же ревновал жену из-за ее красоты и молодости.

Как утверждает помощница по хозяйству, певец очень любил супругу, и актриса тоже его любила. У пары бывали столкновения, но супруги никогда не выясняли отношения при прислуге. Градский обеспечивал Коташенко всем необходимым, но без лишнего шика, а жена отвечала ему заботой, подчеркнула домработница.

«Я видела, что она о нем заботилась. Александр Борисович не следил за своим гардеробом. Она постоянно покупала ему новые вещи — по размеру, хорошие, качественные: куртки, джемпера, брюки, обувь», — рассказала помощница артиста по хозяйству.

Предполагается, что Александр Градский оставил после себя внушительное наследство. Актриса Людмила Цветкова утверждает, что на его счетах лежат сотни миллионов рублей.

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