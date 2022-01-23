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Зампредседателя правления Сбербанка Царев напомнил о новом тренде в финансовом секторе

Экономика
Зампредседателя правления Сбербанка Царев напомнил о новом тренде в финансовом секторе
pixabay.com

Москва, 23 января. Сбербанк предупредил россиян, имеющих деньги на картах и депозитах, что в феврале ЦБ РФ вновь повысит ключевую ставку. Это изменит ставки по кредитам и вкладам, сообщает PRIMPRESS.

Зампредседателя правления Сбербанка Кирилл Царев заявил, что в ближайшее время ставки по ипотечным кредитам могут вырасти до двузначных цифр. Они могут подняться выше 10% годовых. Некоторые банки уже начали повышение ипотечных ставок.

«Ставки могут быть больше 10%, с другой стороны, я не считаю, что это будет долгосрочный тренд. Если мы прогнозируем, что инфляция будет замедляться, то увидим, наверное, сначала определенное подорожание, после чего стабилизацию и постепенно движение вниз. Мы уже не один цикл это проходили», — сказал Царев.

Эксперты считают, что размер ставок по ипотеке достигнет максимума к середине 2022 года. Они могут подняться до 16%. Центробанк РФ поднимет ключевую ставку в феврале. Это отразится не только на росте стоимости ипотеки, но и повлияет на увеличение ставок по вкладам. Россиянам невыгодно держать деньги на картах — они будут обесцениваться.

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина посоветовала россиянам принимать взвешенные решения о взятии ипотеки на приобретение жилья. Важно здраво оценить потребность семьи в покупке жилья во время инфляции и борьбы с коронавирусом.

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Все новости / Экономика / Зампредседателя правления Сбербанка Царев напомнил о новом тренде в финансовом секторе
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