Госсекретарь США Блинкен высказался об эффективности новых возможных санкций против России

Вашингтон, 23 января. Новые санкции против России обернутся тем, что они потеряют «сдерживающую» функцию. Так считает государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Политик выступил в эфире телеканала CNN. По его словам, главная цель ограничительных мер — это сдерживание «российской агрессии».

«Таким образом, если их задействовать сейчас, то мы потеряем сдерживающий эффект», — сказал Энтони Блинкен.

Глава международного комитета представителей США Грегори Микс 21 января предложил ввести санкции против газопровода «Северный поток — 2», президента России Владимира Путина, добывающей индустрии и некоторых политиков.