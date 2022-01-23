Российские вложения в госдолг США составили менее процента международных резервов

Москва, 23 января. Центральный банк России снова значительно снизил вложения в государственные облигации Соединенных Штатов. Об этом пишет РИА Новости.

Российская Федерация сохраняет курс на постепенное избавление от американских ценных бумаг. Впервые этот процесс начался еще в 2014 году, а с усилением санкционного режима со стороны Запада, продажи US Treasuries только ускорялись.

На данный момент практически весь государственный долг США, имевшийся на руках Москвы, уже распродан. Американский минфин констатирует, что РФ в ноябре 2021 года сократила вложения в бонды до 2,4 млрд долларов. При этом соответствующее значение составляло 3,72 млрд долларов в октябре и 3,91 млрд долларов в сентябре.

В период с 2010 по 2013 годы, вложения России в государственные бонды Соединенных Штатов достигали 140 млрд долларов. Сейчас на них приходится меньше 1% международных резервов страны. Известно, что ЦБ РФ перенаправил средства в евро, золото и юани. Эксперты считают, что через распродажу американского долга, Москва снижает для себя внешнеполитические и санкционные риски.

«Нельзя исключать, что Штаты решат заморозить долларовые активы России и откажутся отвечать по долговым обязательствам. Разумеется, на волне подобной риторики держать деньги в подконтрольных оппоненту ресурсах было бы неразумно», — говорит управляющий партнер инвестиционной компании «Джи Эл ЭС Инвест» Эдуард Бугров.

Помимо указанных рисков, многие инвесторы видят угрозу и в постоянно растущем государственном долге США. Его объем приблизился уже к 30 трлн долларов.

Независимый финансовый аналитик Виталий Калугин не исключает, что Соединенные Штаты в рамках своей санкционной политики по отношению к России могут инициировать запрет на использование долларов в банковских операциях. Об этом пишет телеканал «Санкт-Петербург».