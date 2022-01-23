Авторы YouTube-канала Garand Thumb устроили экстремальную проверку автоматам Калашникова

Вашингтон, 23 января. Американские любители стрелкового вооружения провели эксперимент с рядом автоматов и винтовок. Оружие заморозили, после чего испытали на стрельбище, протестировав его на возможность действовать в экстремальных условиях.

Экстремальный тест винтовок и автоматов показали на YouTube-канале Garand Thumb. В заморозку отправились немецкий автомат HK416, австрийский Steyr AUG, китайский карабин URGI, российские Калашниковы сразу в двух модификациях — АК-47 и АК-105, а также американские винтовки SIG MCX и М-14 и их бельгийский собрат — карабин FN FNC.

На первом этапе испытатели оставили винтовки «ночевать» при температуре ниже нуля, а утром принесли на стрельбище. Ночь на холоде подкосила всех, кроме российских и бельгийских образцов.

На втором этапе претендентов облили водой и дали им обледенеть, после чего стреляли из них по мишеням. Испытание льдом не выдержали китайские вооружения, с натяжкой прошли этап немецкие и австрийские винтовки. АК-47 выдал очередь после прочистки патронника, а АК-105 исправно стрелял даже после «глубокой заморозки». Китайские же претенденты выбыли с испытаний, а американская винтовка SIG MCX «бессильно щелкала курком». Бельгийская винтовка выстрелила один раз, после чего ее заклинило.

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