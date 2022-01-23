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Блинкен заявил о способности России и США решить проблему контроля над вооружениями

Армия
Блинкен заявил о способности России и США решить проблему контроля над вооружениями
Global Look Press  /  Florian Gaertner/PHOTOTHEK

Вашингтон, 23 января. Соединенные Штаты и Россия способны разрешить обоюдные озабоченности в нескольких сферах, касающихся безопасности, в том числе в вопросе контроля над вооружениями. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

По его словам, Белый дом и Кремль могли бы найти компромисс по ряду волнующих их вопросов. Также он рассказал, что американское руководство не станет вводить санкции против России прямо сейчас, потому что в этом случае они утратят свою «сдерживающую» функцию.

«Существует ряд сфер, в которых, на мой взгляд, мы могли бы разрешить обоюдные озабоченности в том, что касается безопасности в Европе в той манере, которая устроила бы все стороны», — рассказал Блинкен в интервью CNN.

Он добавил, что США и их партнеры делают все возможное, чтобы побудить Россию отказаться от «агрессивных действий в отношении Украины». Также они стараются решить возникшие в сфере безопасности проблемы дипломатическим путем.

Москва неоднократно опровергала сообщения Запада о «вторжении» на Украину. Россия не собирается ни на кого нападать и никому не угрожает. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков обращал внимание, что на территории Украины российских военных нет.

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