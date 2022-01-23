Политик Кеми Себа о поддержке Мали: выступим против западного империализма и колониализма

Конакри, 23 января. Группа из нескольких десятков гвинейцев, сенегальцев, и бенинцев организовала митинг на территории посольства Мали. Демонстрацию возглавил один из ведущих идеологов панафриканизма Кеми Себа, сообщило издание Ledjely.

«Цель нашего мероприятия — оказать поддержку братскому народу и правительству в Бамако, которые страдают от жестких санкций со стороны Экономического сообщества стран Западаний Африки (ЭКОВАС). Конечно, между странами континента существуют разногласия, но мы все равно должны быть готовы выйти за рамки местных проблем, чтобы взглянуть на политику в целом», — приводят журналисты заявление политика.

Кеми Себа и его сторонники активно выступают против империализма и неоколониализма, которых придерживается коллективный Запад в вопросе взаимодействия с государствами Черного континента. Кроме того, они осудили неправомерное давление, оказанное на Мали.

«Санкции заставляют страдать население. Я обращаюсь к брату Ассими Гоита (президент переходного правительства в Бамако. — Прим. ФАН), обращаюсь к Мамади Думбуйя: вы все делаете правильно, но не забывайте о людях. Ведь именно они больше всего пострадают от санкций», — сказал панафриканист.

Посол Мали в Республике Гвинея прокомментировал мероприятие.

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«Мы очень рады колоссальной поддержке, которую нашему народу оказывают жители континента, проживающие в Конакри. Страна с первых дней старается нам помогать во всем и это очень лестно. Недавно меня принял президент переходного периода, который подтвердил солидарность с народом Мали. Хочу поблагодарить всех сочувствующих», — отметил дипломат.

Ранее акции в поддержку правительства в Бамако состоялись по всему миру. О причинах роста антифранцузских настроений на Черном континенте, а главное — как прошли массовые митинги во всех уголках земного шара, редакции МФАН рассказал один из участников мероприятия, доцент международного уровня, преподаватель политической культуры Зенебе Кинфу Тафессе.