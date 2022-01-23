Певица Марина Хлебникова рассказала о состоянии своего лица после пожара

Москва, 23 января. Исполнительница хита «Чашка кофею» Марина Хлебникова опровергла слухи о том, что ее лицо сильно пострадало в результате пожара в московской квартире.

Инцидент в квартире певицы произошел в ноябре, после чего она была срочно госпитализирована. Некоторое время Хлебникова провела на ИВЛ в состоянии медикаментозной комы. Однако артистка выкарабкалась, после терапии ее выписали и отправили домой. Чтобы прекратить распространение слухов Хлебникова сделала заявление.

«Хочу, чтобы все знали: с лицом у меня все в порядке! С квартирой все решим. Друзья у меня замечательные, родители живы. И у меня потрясающая дочка. Хочу, чтобы у всех людей было как можно больше здоровья!» — сообщила звезда по телефону в программе «Прямой эфир».

О повреждениях лица артистки ходило много слухов. Некоторые СМИ писали, что у нее началось заражение тканей, после чего пришлось пропить курс антибиотиков. Однако эта информация не подтвердилась.

Ранее сообщалось, что Хлебникова презентовала новую песню «Нева». Съемки клипа проходили в Петербурге еще осенью.