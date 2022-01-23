Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 января 18:54
18:54
Происшествия
Спасатели освободили из снежного заноса более 30 машин на дороге в Крыму
18:51
Весь мир
Малийская диаспора во Франции вышла на митинг в поддержку соотечественников
18:51
Экономика
Звезды TikTok заработали в 2021 году больше глав Exxon Mobil и Starbucks
18:50
Весь мир
Землетрясение магнитудой 3,5 балла зафиксировано у берегов Египта
18:50
Политика
Политолог Бондаренко заявил о незавидной роли Украины в переделе Европы
18:49
Политика
Военный эксперт Коротченко раскрыл главный итог переговоров РФ и США по безопасности
18:48
Общество
«Западные фильмы нас жестоко обманывали»: историк Полторак дал высокую оценку картине «Гранит»
18:48
Шоу-бизнес
Вдова Табакова назвала маразмом признания Прокловой
18:47
Происшествия
В Ленобласти суд арестовал пытавшуюся взорвать банкомат студентку
18:46
Общество
Петербургских водителей предупредили об ограничении движения в тоннеле дамбы с 24 января
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Певица Марина Хлебникова рассказала о состоянии своего лица после пожара

Общество
Певица Марина Хлебникова рассказала о состоянии своего лица после пожара
facebook.com  /  Марина Хлебникова

Москва, 23 января. Исполнительница хита «Чашка кофею» Марина Хлебникова опровергла слухи о том, что ее лицо сильно пострадало в результате пожара в московской квартире.

Инцидент в квартире певицы произошел в ноябре, после чего она была срочно госпитализирована. Некоторое время Хлебникова провела на ИВЛ в состоянии медикаментозной комы. Однако артистка выкарабкалась, после терапии ее выписали и отправили домой. Чтобы прекратить распространение слухов Хлебникова сделала заявление.

«Хочу, чтобы все знали: с лицом у меня все в порядке! С квартирой все решим. Друзья у меня замечательные, родители живы. И у меня потрясающая дочка. Хочу, чтобы у всех людей было как можно больше здоровья!» — сообщила звезда по телефону в программе «Прямой эфир».

О повреждениях лица артистки ходило много слухов. Некоторые СМИ писали, что у нее началось заражение тканей, после чего пришлось пропить курс антибиотиков. Однако эта информация не подтвердилась.

Ранее сообщалось, что Хлебникова презентовала новую песню «Нева». Съемки клипа проходили в Петербурге еще осенью.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Певица Марина Хлебникова рассказала о состоянии своего лица после пожара
пожар певица хлебникова
Комментировать