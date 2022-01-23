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ЦБ РФ возобновит выдачу льготных кредитов МСП с 24 января

Экономика
ЦБ РФ возобновит выдачу льготных кредитов МСП с 24 января
pixabay.com  /  Evgeny GoTown.ru

Москва, 23 января. Банк России возобновит выдачу льготных кредитов малым и средним предприятиям (МСП) из наиболее пострадавших от пандемии отраслей с 24 января. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте финансового регулятора.

Как считают в Центробанке, такое решение позволит банкам из числа участников программы удовлетворить запросы бизнеса на получение кредитных средств, которые не успели обработать до конца 2021 года. По мнению регулятора, мера окажется дополнительную поддержку экономике в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

Программа льготного кредитования банками малого и среднего бизнеса завершилась 30 декабря 2021 года. В ее рамках предприниматели могли привлекать средства на стимулирование бизнеса под 4% годовых на срок до полутора лет. ЦБ рассчитывает предоставлять займы МСП до конца марта 2022 года.

Представители туриндустрии ранее обратились к правительству с просьбой пересмотреть законопроект ФАС о регулировании цен на гостиничные услуги. По мнению бизнеса, инициатива антимонопольного ведомства в текущей редакции может способствовать возникновению существенных рисков.

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