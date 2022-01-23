Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 января 18:54
18:54
Происшествия
Спасатели освободили из снежного заноса более 30 машин на дороге в Крыму
18:51
Весь мир
Малийская диаспора во Франции вышла на митинг в поддержку соотечественников
18:51
Экономика
Звезды TikTok заработали в 2021 году больше глав Exxon Mobil и Starbucks
18:50
Весь мир
Землетрясение магнитудой 3,5 балла зафиксировано у берегов Египта
18:50
Политика
Политолог Бондаренко заявил о незавидной роли Украины в переделе Европы
18:49
Политика
Военный эксперт Коротченко раскрыл главный итог переговоров РФ и США по безопасности
18:48
Общество
«Западные фильмы нас жестоко обманывали»: историк Полторак дал высокую оценку картине «Гранит»
18:48
Шоу-бизнес
Вдова Табакова назвала маразмом признания Прокловой
18:47
Происшествия
В Ленобласти суд арестовал пытавшуюся взорвать банкомат студентку
18:46
Общество
Петербургских водителей предупредили об ограничении движения в тоннеле дамбы с 24 января
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Петербургский «Зенит» оштрафует Азмуна из-за подписания контракта с «Байером»

  /   Обновлено: 23 января 2022 18:03
Спорт
Петербургский «Зенит» оштрафует Азмуна из-за подписания контракта с «Байером»
Global Look Press  /  Petter Arvidson/Keystone Press Agency

Дубай, 23 января. Форвард «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун будет оштрафован из-за подписания контракта с леверкузенским «Байером».

«Зенит» накажет 26-летнего нападающего Сердара Азмуна крупным денежным штрафом за нарушение медицинского протокола при подписании контракта с «Байером». Соответствующую информацию представили журналисты «Чемпионата».

По данным источника издания, Азмун не предупредил руководство клуба об отъезде. В «Зените» эту информацию пока не подтверждали. Азмун подписал контракт с «Байером» до 2027 года. Летом нападающий сборной Ирана присоединится к партнерам по новой команде.

Ранее экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал переход Азмуна в «Байер». Он не исключил, что легионер сине-бело-голубых захотел попробовать свои силы в более сильном чемпионате.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Петербургский «Зенит» оштрафует Азмуна из-за подписания контракта с «Байером»
Зенит штраф контракт азмун байер
Комментировать