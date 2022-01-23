Петербургский «Зенит» оштрафует Азмуна из-за подписания контракта с «Байером»

Дубай, 23 января. Форвард «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун будет оштрафован из-за подписания контракта с леверкузенским «Байером».

«Зенит» накажет 26-летнего нападающего Сердара Азмуна крупным денежным штрафом за нарушение медицинского протокола при подписании контракта с «Байером». Соответствующую информацию представили журналисты «Чемпионата».

По данным источника издания, Азмун не предупредил руководство клуба об отъезде. В «Зените» эту информацию пока не подтверждали. Азмун подписал контракт с «Байером» до 2027 года. Летом нападающий сборной Ирана присоединится к партнерам по новой команде.

Ранее экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал переход Азмуна в «Байер». Он не исключил, что легионер сине-бело-голубых захотел попробовать свои силы в более сильном чемпионате.