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«Западные фильмы нас жестоко обманывали»: историк Полторак дал высокую оценку картине «Гранит»
Общество
«Западные фильмы нас жестоко обманывали»: историк Полторак дал высокую оценку картине «Гранит»
кадр из фильма «Гранит»  / 

Патриотические фильмы, которые ставят в центр повествования человека с высокими моральными качествами, помогут разубедить представителей молодежи, считающих, что быть патриотом неприлично. Таким мнением поделился в беседе с ФАН вице-президент Всероссийской ассоциации историков Гражданской войны, историк, академик РАЕН, член Союза писателей Санкт-Петербурга Сергей Полторак.

Собеседник поделился своим отношением к патриотическому кино на фоне выхода фильма «Гранит» о российских инструкторах.

«Беда в том, что у нас в некоторых группах в современном обществе утверждается, что любить родину — это несовременно, неприлично и, как говорит молодежь, вообще, отстой. Это неправильно и глупо. Хорошо, что появляются те фильмы, которые могут попытаться разубедить людей с такой позицией», — сообщил историк.

Сергей Полторак также поделился своим видением причин сложившегося положения дел в обществе.

«После 1990-х годов, когда упорно насаждалась американская культура, в том числе и в сфере кино, люди, особенно молодежь, видели только внешнюю сторону: красивые женщины, украшения, машины. Однако люди просто не могли понять, что вся та красота, которую мы видим на экране в зарубежных фильмах, порождается жестокой конкуренцией между людьми и часто отсутствием добрых человеческих отношений», — пояснил собеседник ФАН.

«Западные фильмы нас жестоко обманывали»: историк Полторак дал высокую оценку картине «Гранит»
кадр из фильма «Гранит» /

В завершение он рассказал, чему, на его взгляд, стоит уделять больше внимания в патриотическом кино.

«Я считаю, было бы хорошо, если бы в нашем современном патриотическом кино в центре был человек, и мы показывали главное: человек должен оставаться человеком. Вот это будет патриотично», — подытожил член Союза писателей Санкт-Петербурга.

Ранее актер Евгений Дятлов в беседе с ФАН поддержал выход патриотического фильма «Гранит». По его мнению, в истории нашей страны много подвигов, которые достойны, чтобы лечь в основу кинолент.

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Все новости / Общество / «Западные фильмы нас жестоко обманывали»: историк Полторак дал высокую оценку картине «Гранит»
кино полторак гранит
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