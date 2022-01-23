Коронавирус помешал производственным планам Toyota

Токио, 23 января. Японский автоконцерн Toyota Motor останавливает производство из-за вспышки коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на Nikkei.

Остановка производства увеличит отставание от планов, которое и так было вызвано глобальным дефицитом полупроводников и комплектующих. В японском концерне сообщили, что остановят 21 линию на 11 заводах в Японии. 47 тысяч машин не выпустят из-за такого решения, считают аналитики.

Вспышка заболеваемости коронавирусом произошла на заводе компании в Цуцуми, префектура Айти. На прошлой неделе предприятие отменило дневную смену, однако число заболевших выросло до 18 человек.

Из-за дефицита деталей Toyota ранее приостанавливала работу семи производственных линий на пяти находящихся в Японии заводах в декабре. Простой отразился на расчетном объеме выпуска автомобилей в сторону сокращения приблизительно на 20 тысяч единиц.