Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 января 18:54
18:54
Происшествия
Спасатели освободили из снежного заноса более 30 машин на дороге в Крыму
18:51
Весь мир
Малийская диаспора во Франции вышла на митинг в поддержку соотечественников
18:51
Экономика
Звезды TikTok заработали в 2021 году больше глав Exxon Mobil и Starbucks
18:50
Весь мир
Землетрясение магнитудой 3,5 балла зафиксировано у берегов Египта
18:50
Политика
Политолог Бондаренко заявил о незавидной роли Украины в переделе Европы
18:49
Политика
Военный эксперт Коротченко раскрыл главный итог переговоров РФ и США по безопасности
18:48
Общество
«Западные фильмы нас жестоко обманывали»: историк Полторак дал высокую оценку картине «Гранит»
18:48
Шоу-бизнес
Вдова Табакова назвала маразмом признания Прокловой
18:47
Происшествия
В Ленобласти суд арестовал пытавшуюся взорвать банкомат студентку
18:46
Общество
Петербургских водителей предупредили об ограничении движения в тоннеле дамбы с 24 января
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Коронавирус помешал производственным планам Toyota

Экономика
Коронавирус помешал производственным планам Toyota
Prt Scr youtube.com  /  YOUCAR

Токио, 23 января. Японский автоконцерн Toyota Motor останавливает производство из-за вспышки коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на Nikkei.

Остановка производства увеличит отставание от планов, которое и так было вызвано глобальным дефицитом полупроводников и комплектующих. В японском концерне сообщили, что остановят 21 линию на 11 заводах в Японии. 47 тысяч машин не выпустят из-за такого решения, считают аналитики.

Вспышка заболеваемости коронавирусом произошла на заводе компании в Цуцуми, префектура Айти. На прошлой неделе предприятие отменило дневную смену, однако число заболевших выросло до 18 человек.

Из-за дефицита деталей Toyota ранее приостанавливала работу семи производственных линий на пяти находящихся в Японии заводах в декабре. Простой отразился на расчетном объеме выпуска автомобилей в сторону сокращения приблизительно на 20 тысяч единиц.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Коронавирус помешал производственным планам Toyota
япония toyota toyota motor коронавирус
Комментировать