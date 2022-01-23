Захарова: Россия ответила на все вопросы США по гарантиям безопасности

Москва, 23 января. Россия на встрече в Женеве дала США разъяснения на все вопросы по гарантиям безопасности. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что российская сторона передала все необходимые документы. Кроме того, с Вашингтоном были проведены консультации, поскольку оставались еще некоторые вопросы.

«Ждем письменных ответов для дальнейшей реакции», — сказала Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Ранее Мария Захарова заявила, что Москва получила от Великобритании запрос на визит главы МИД Лизы Трасс. Российская сторона сейчас занимается проработкой вопроса о проведении события.