Геохимик Оллила заявила об обнаружении таинственных пурпурных камней на Марсе

Вашингтон, 23 января. Ученые NASA нашли на поверхности Марса загадочные камни пурпурного цвета. Расшифровка химического состава этих минералов может пролить свет на раннюю историю планеты, сообщает IFLScience.

Большинство камней на Марсе — красного цвета. Однако среди них встречаются и фиолетовые. Так, марсоход обнаружил необычные камни возле кратера Джезеро, при этом фиолетовым цветом обладала как крошечная галька, так и весьма большие булыжники. Эксперты NASA гадают, что это за покрытие и как оно образовалось.

«На самом деле у меня нет хорошего ответа для вас», — сообщила геохимик Энн Оллила.

Фиолетовый цвет на одних камнях имеет вид гладкого покрытия, а на других — пятен краски. Анализ его химического состава позволит ответить на многие вопросы из истории планеты.

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Исследователи активно ищут жизнь на Красной планете. Однако сотрудник NASA Джесси Тарнас заявил, что куда большая вероятность найти ее не на поверхности, а в марсианской почве, в том числе и той, которая попадает на Землю вместе с метеоритами.