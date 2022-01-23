Пассажирский лайнер МС-21-300 прибыл в Якутск для прохождения испытаний

Якутск, 23 января. Пассажирский лайнер МС-21-300 прибыл в Якутск с целью прохождения испытаний при низких температурах. Пресс-служба главы и представительства региона сообщила, что отечественный самолет может быть приобретен для рейсов.

Разработку среднемагистрального пассажирского лайнера ведет научно-производственная корпорация «Иркут». Техника нового поколения сможет вместить в себя от 163 до 211 пассажиров.

«Сегодня, 23 января, в Якутск из города Жуковский Московской области прибыл самолет МС-21-300 производства корпорации "Иркут". Воздушное судно пройдет испытания в условиях низких отрицательных температур наружного воздуха», — рассказали в пресс-службе.

Для проведения испытаний в республику прилетела группа из 70 специалистов из опытно-конструкторского бюро имени А. С. Яковлева и корпорации «Иркут». В условиях якутской зимы они будут проводить испытания в течение трех недель.

Пассажирский самолет, вылетевший из Санкт-Петербурга, запросил экстренную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода. В результате инцидента никто из находившихся на борту пассажиров не пострадал.