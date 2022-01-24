Идеальная Шахерезада: режиссер Горобец поздравил актрису Климову с днем рождения

Актриса театра и кино Екатерина Климова сегодня празднует свой 44-й день рождения. По такому чудесному поводу в беседе с ФАН именинницу поздравил кинорежиссер Марк Горобец.

Собеседник поделился впечатлениями от совместной работы с артисткой на проекте «1001 ночь, или Территория любви».

«Мы искали актрису на роль Шахерезады и поняли, что она идеально подходит. Ей тоже понравилась история. Это были масштабные съемки с огромным количеством сцен. Были интересные случаи. Все было тепло, уютно, в замечательных декорациях. Все прошло прекрасно. Все получилось. Все хорошо», — рассказал кинорежиссер.

Марк Горобец также назвал одни из наиболее ярких, на его взгляд, отличительных черт Екатерины Климовой.

«Она умеет слушать. Слышит режиссера. Выполняет поставленные задачи. Интересно работает», — пояснил собеседник ФАН.

Кадр из фильма «Тысяча и одна ночь, или Территория любви» /

В завершение он поделился своими сердечными поздравлениями в адрес именинницы.

«Огромной удачи. Для любого творческого человека важно, чтобы все, что хочется осуществить с точки зрения творчества, обязательно сбылось. Главное, чтобы было творчество, цели, к которым можно идти. Огромной любви», — подытожил кинорежиссер.

Актриса Екатерина Климова известна зрителям по ролям в таких фильмах, как: «Мы из будущего», «Все не случайно», «Любовь под прикрытием».

Ранее режиссер Максим Василенко через ФАН поздравил с днем рождения актрису Ингеборгу Дапкунайте. По его словам, артистка умеет не зацикливаться на одной лишь работе.