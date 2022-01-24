Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 января 07:02
07:01
Происшествия
Полицейские задержали 17-летнего подростка по делу об убийстве мужчины в Прикамье
06:53
Политика
Писатель Лесев: Путин взял с Байдена обещание вынудить Киев выполнить Минские соглашения
06:48
Политика
Французский экс-разведчик Денесе назвал антироссийскую политику Запада «самоубийственной»
06:45
Происшествия
Автокран едва не превратил автобус с пассажирами в груду металлолома в Хабаровске
06:45
Происшествия
Спасатели МЧС локализовали пожар в историческом здании на Лиговском проспекте
06:34
Политика
Востоковед Нелидов объяснил милитаристские реформы в Японии напряженными отношениями с КНР
06:32
Происшествия
Задержанные в Омской области подростки сознались в убийстве семьи с ребенком-инвалидом
06:31
Общество
Ясновидящая Коллавини: причиной гибели петербурженки в проруби стала легкомысленность
06:27
Общество
Королева назвала нелепицей запрет на въезд в Литву
06:24
Происшествия
Сигнал тревоги сработал в Абу-Даби из-за ракетного обстрела
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Идеальная Шахерезада: режиссер Горобец поздравил актрису Климову с днем рождения

Шоу-бизнес
Идеальная Шахерезада: режиссер Горобец поздравил актрису Климову с днем рождения
Global Look Press  /  Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Актриса театра и кино Екатерина Климова сегодня празднует свой 44-й день рождения. По такому чудесному поводу в беседе с ФАН именинницу поздравил кинорежиссер Марк Горобец.

Собеседник поделился впечатлениями от совместной работы с артисткой на проекте «1001 ночь, или Территория любви».

«Мы искали актрису на роль Шахерезады и поняли, что она идеально подходит. Ей тоже понравилась история. Это были масштабные съемки с огромным количеством сцен. Были интересные случаи. Все было тепло, уютно, в замечательных декорациях. Все прошло прекрасно. Все получилось. Все хорошо», — рассказал кинорежиссер.

Марк Горобец также назвал одни из наиболее ярких, на его взгляд, отличительных черт Екатерины Климовой.

«Она умеет слушать. Слышит режиссера. Выполняет поставленные задачи. Интересно работает», — пояснил собеседник ФАН.

Идеальная Шахерезада: режиссер Горобец поздравил актрису Климову с днем рождения
Кадр из фильма «Тысяча и одна ночь, или Территория любви» /

В завершение он поделился своими сердечными поздравлениями в адрес именинницы.

«Огромной удачи. Для любого творческого человека важно, чтобы все, что хочется осуществить с точки зрения творчества, обязательно сбылось. Главное, чтобы было творчество, цели, к которым можно идти. Огромной любви», — подытожил кинорежиссер.

Актриса Екатерина Климова известна зрителям по ролям в таких фильмах, как: «Мы из будущего», «Все не случайно», «Любовь под прикрытием».

Ранее режиссер Максим Василенко через ФАН поздравил с днем рождения актрису Ингеборгу Дапкунайте. По его словам, артистка умеет не зацикливаться на одной лишь работе.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Идеальная Шахерезада: режиссер Горобец поздравил актрису Климову с днем рождения
кино климова день рождения горобец
Комментировать