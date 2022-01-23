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Александр Градский отказывался оплачивать отпуск своей домработнице

Шоу-бизнес
Александр Градский отказывался оплачивать отпуск своей домработнице
Агентство городских новостей Москва  /  Мобильный репортер

Москва, 23 января. Покойный певец и композитор Александр Градский был прижимистым человеком, который не транжирил деньги. Из-за этого его домработница Елена была лишена возможности уйти в оплачиваемый отпуск.

Помощница по хозяйству устроилась к Градскому в 2006 году и проработала у артиста до самой его смерти. За эти 15 лет женщина ни разу не была в отпуске, поскольку певец отказывался оплачивать ей время отдыха. Музыкант предлагал домработнице брать отпуск за свой счет, но она всегда выбирала работу, так как нуждалась в деньгах.

«Он был прижимистым. Считал деньги», — вспомнила женщина в эфире шоу «Звезды сошлись» на канале НТВ.

Домработница получала у Градского 50 тысяч рублей в месяц, но впоследствии он поднял ее зарплату. Правда, эта сумма все равно не превышала 65 тысяч рублей.

По словам помощницы по хозяйству, певец экономил не только на персонале, но также на себе и близких. Например, композитор ездил на подержанном автомобиле. Старшим детям и своей жене Марине Коташенко артист тоже покупал не новые машины.

Кроме того, Градский отказывался тратиться на дорогие курорты. Музыкант ездил отдыхать в Симферополь, на Кипр и в Объединенные Арабские Эмираты, рассказала домработница.

Возможно, именно прижимистость позволила Градскому оставить после смерти внушительное наследство. Актриса Людмила Цветкова утверждает, что на счетах певца лежат миллионы рублей.

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Все новости / Шоу-бизнес / Александр Градский отказывался оплачивать отпуск своей домработнице
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