Симона Юнусова помогла внуку Ратмиру поздравить Решетову с днем рождения

Москва, 23 января. Мать музыканта Тимура Юнусова (Тимати) Симона разучила стихотворение с внуком Ратмиром, чтобы поздравить его маму Анастасию Решетову с днем рождения.

Бывшая избранница Тимати отмечает 26-летие. В честь этого события многие друзья и коллеги написали модели теплые слова. Однако самым трогательным получилось поздравление от сына. Сейчас маленький Ратмир вместе с бабушкой и отцом отдыхает на курорте.

Для праздничного видео он надел белую сорочку и светлые шорты. Малыш прочитал стихотворение и послал матери воздушный поцелуй. В этом образе Ратмир выглядел как настоящий джентльмен.

«Я сейчас расплачусь», — написала Решетова.

Prt Scr instagram.com / @volkonskaya.reshetova

У Тимати двое детей от разных женщин. Дочь Алису ему родила модель Алена Шишкова, а Решетова — сына Ратмира. Воспитанием первого ребенка Симона Юнусова занимается лично. Она с удовольствием водит девочку на кружки и показывает подписчикам в Instagram ее успехи.

По мнению Юнусовой, невестки не должны отвергать помощь свекрови. Им, как молодым и неопытным, лучше идти на компромисс с матерью своего мужа. Родительница музыканта утверждает, что она почти со всеми избранницами Тимати была в дружеских отношениях.