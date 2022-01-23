Эксперты Sohu заподозрили скрытый смысл в одновременных учениях ВС РФ и НАТО в Арктике

Пекин, 23 января. Россия и страны НАТО одновременно объявили о начале крупномасштабных военных учений. Аналитики китайского издания Sohu уверены, что это не просто совпадение.

Россия и НАТО 20 января одновременно сообщили, что будут проводить крупные военные учения в регионе близ Арктики. Страны Североатлантического альянса при этом запустят самые масштабные маневры под названием «Холодный ответ — 2022» у берегов Норвегии, в них задействуют 35 тысяч военнослужащих. Россия же проводит плановые учения с участием 10 тысяч солдат. Китайские эксперты Sohu уверены, что такое совпадение — не просто случайность. «ПолитРоссия» представляет эксклюзивный пересказ публикации.

Китайское издание отметило, что Россия проводит маневры в северных водах Атлантического океана, в Охотском и Северных морях.

«Благодаря этим маневрам Москва обеспечит защиту своих национальных интересов, в том числе на море, и подавит военную угрозу, исходящую от Запада», — указали аналитики.

В КНР подчеркивают, что в регионе уже давно складывается тревожная ситуация из-за попыток стран Альянса влезть на север. Однако Россия может не переживать о сохранности своих интересов на Крайнем Севере. Группировка ВС РФ в Арктике способна парировать любые потенциальные угрозы со стороны западных стран, о чем заявил военный эксперт Игорь Коротченко.