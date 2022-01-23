Политолог Мельничук: правящие силы Евросоюза используют «Миротворец» против оппозиции

Симферополь, 23 января. Германия и страны Европы намеренно не обращают внимание на существование украинского сайта «Миротворец». Об этом заявил крымский политолог Сергей Мельничук.

Бывшего командующего ВМС Германии Кай-Ахим Шенбаха ранее внесли в соответствующую базу. В описании сказано, что военнослужащий принимал участие в «актах гуманитарной агрессии против Украины». Причиной включения стало высказывание о невозможности «возвращения» Крыма под контроль Киева.

«Германия, и другие страны ЕС могли бы легко добиться реального запрета данного ресурса, но дело в том, что их власти этого не хотят, они намеренно игнорируют работу сайта "Миротворец"», — сказал эксперт РИА Новости.

Политолог отметил, что чаще в базу попадают оппозиционные европейские политики. По этой причине Германия и стран Евросоюза закрывают глаза на существование сайта. По его словам, правящие силы указанных стран используют сайт для создания негативного имиджа у оппонентов.

Ранее стало известно, что в список «Миротворца» попал бывший внештатный советник главы офиса украинского лидера Алексей Арестович. Согласно тексту анкеты, он принимал участие в дискредитации органов власти и управления.