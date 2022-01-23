Проект волонтера из Торжка «Подари дрова» принес тепло еще в 35 домов пожилых людей

Торжок, 23 января. Благотворительный проект «Подари дрова» от НКО «Доброе дело», организованный волонтером Николаем Романенко из Торжка, продолжает радовать одиноких стариков.

С ноября по декабрь 2021 года проект принес тепло еще в 35 домов пожилых людей. Организаторы мероприятия выразили благодарность всем, кто поддержал идею и принял участие в ее реализации. С помощью неравнодушных людей тепло начало приходить в дома одиноких стариков, которые находятся в затруднительной жизненной ситуации.

На официальном сайте благотворительного фонда указана информация, которая поможет каждому желающему принять участие в проекте. Суть его заключается в том, что волонтеры с помощью смс могут отправить любую сумму денег, за счет которых пенсионеры, живущие без газа, получат дрова для отопления домов.

Власти Ленинградской области будут ежегодно отмечать лучших волонтеров знаками отличия «За вклад в развитие добровольчества». Претендентами на награду станут представители некоммерческого сектора, гражданского общества и добровольческих объединений.