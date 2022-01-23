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Автоэксперт Попов рассказал о возможном возвращении машины «Ока»

Экономика
Автоэксперт Попов рассказал о возможном возвращении машины «Ока»
wikipedia.org  /  Kirill Borisenko / CC BY-SA 3.0

Москва, 23 января. Малолитражный автомобиль «Ока» мог бы стать востребованным в России в случае возобновления производства, убежден автоэксперт Дмитрий Попов, передает iReactor.

АвтоВАЗ заявлял о намерении возродить «Оку» еще в 2013 году. Однако дальше слов дело так и не дошло. По мнению Попова, сейчас можно было бы снова начать выпуск легендарной модели, но с некоторыми изменениями.

«В настоящий момент все ориентируются не на спрос, а говорят о том, что "Ока" была крайне небезопасной. Это действительно так. У нее в конструкции кузова были серьезные упрощения, приводившие к тяжелым последствиям для сидящих внутри. Но это все можно поправить. Можно сделать маленький ситикар для корреспонденций, перевозок, курьеров и так далее. Мировой опыт также показывает интерес к таким машинам. К примеру, самый маленький индийский автомобиль Tata Nano. Я думаю, что имеет смысл заинтересоваться этой историей, а если сделать авто еще и электрическим, то в категории доставки он бы точно пользовался спросом», — объяснил специалист.

Он добавил, что в «Оке» можно было бы изменить форму кузова и ряд технологических решений. При этом, как считает Попов, производителю нужно придерживаться низкой ценовой политики и установить стоимость машины на уровне 400 тысяч рублей.

Глава французской компании Renault Лука де Мео ранее заявил о намерении полностью отказаться от производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. До этого с подобными заявлениями выступали представители Audi, Volvo и General Motors.

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Все новости / Экономика / Автоэксперт Попов рассказал о возможном возвращении машины «Ока»
автомобили автопром попов ока
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