Четырехлетняя жительница Китая покоряет горные склоны на лыжах

Четырехлетняя Дуодуо живет в провинции Шаньдун на северо-востоке Китая. Каждые выходные она проводит с отцом на склонах горнолыжного курорта Юнджу, усердно тренируясь и оттачивая навыки.

По словам отца Дуодуо Чжан Хэкая, девочка легко научилась держать равновесие на лыжах, так как до этого регулярно упражнялась на роликовых коньках.

«Уже на третий день, когда она научилась кататься на лыжах, она могла скользить назад и быстро спускаться по склону. В тот момент я подумал, что она слишком хороша. Она действительно быстро училась», — объяснил он.

Сам гордый родитель — экс-чемпион мира по катанию на роликах, а также победитель национального чемпионата по лыжному фристайлу. Приучать дочь к экстремальным видам спорта он начал, когда ей было всего два года. Дуодуо уже одержала победу на молодежных соревнованиях по роликовым конькам. Чжан Хэкай мечтает, что когда-нибудь девочка сможет представлять Китай на Олимпийских играх.

Как заявил китаец, Дуодуо обладает исключительной уверенностью в своих силах, она не боится прыгать со снежных трамплинов, вращаться и скользить из стороны в сторону по захватывающим дух трассам.