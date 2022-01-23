Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 января 18:53
18:51
Весь мир
Малийская диаспора во Франции вышла на митинг в поддержку соотечественников
18:51
Экономика
Звезды TikTok заработали в 2021 году больше глав Exxon Mobil и Starbucks
18:50
Весь мир
Землетрясение магнитудой 3,5 балла зафиксировано у берегов Египта
18:50
Политика
Политолог Бондаренко заявил о незавидной роли Украины в переделе Европы
18:49
Политика
Военный эксперт Коротченко раскрыл главный итог переговоров РФ и США по безопасности
18:48
Общество
«Западные фильмы нас жестоко обманывали»: историк Полторак дал высокую оценку картине «Гранит»
18:48
Шоу-бизнес
Вдова Табакова назвала маразмом признания Прокловой
18:47
Происшествия
В Ленобласти суд арестовал пытавшуюся взорвать банкомат студентку
18:46
Общество
Петербургских водителей предупредили об ограничении движения в тоннеле дамбы с 24 января
18:45
Общество
Житель Прикамья приютил у себя двух медведей и льва
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Четырехлетняя жительница Китая покоряет горные склоны на лыжах

Общество

Четырехлетняя Дуодуо живет в провинции Шаньдун на северо-востоке Китая. Каждые выходные она проводит с отцом на склонах горнолыжного курорта Юнджу, усердно тренируясь и оттачивая навыки.

По словам отца Дуодуо Чжан Хэкая, девочка легко научилась держать равновесие на лыжах, так как до этого регулярно упражнялась на роликовых коньках. 

«Уже на третий день, когда она научилась кататься на лыжах, она могла скользить назад и быстро спускаться по склону. В тот момент я подумал, что она слишком хороша. Она действительно быстро училась», — объяснил он.

Сам гордый родитель — экс-чемпион мира по катанию на роликах, а также победитель национального чемпионата по лыжному фристайлу. Приучать дочь к экстремальным видам спорта он начал, когда ей было всего два года. Дуодуо уже одержала победу на молодежных соревнованиях по роликовым конькам. Чжан Хэкай мечтает, что когда-нибудь девочка сможет представлять Китай на Олимпийских играх.

Как заявил китаец, Дуодуо обладает исключительной уверенностью в своих силах, она не боится прыгать со снежных трамплинов, вращаться и скользить из стороны в сторону по захватывающим дух трассам.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Четырехлетняя жительница Китая покоряет горные склоны на лыжах
дети китай спорт горные лыжи
Комментировать