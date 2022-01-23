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Захарова сообщила о попытках Запада подготовить инфополе для военных провокаций

Политика
Захарова сообщила о попытках Запада подготовить инфополе для военных провокаций
twitter.com  /  @MID_RF

Москва, 23 января. Западные государства планируют военные провокации, для которых им необходимо подготовить инфополе. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

В качестве примера дипломат привела материал газеты The New York Times об «эвакуации» российского посольства в Киеве. Она также напомнила о вбросе британского МИД про «пророссийского лидера» на Украине.

«Для коллективного Запада, для НАТО, для англосаксов чрезвычайно важно создать информационное поле, без него они не могут действовать», — сказала Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия-1».

Министерство иностранных дел Великобритании ранее заявило, что Москва якобы хочет обеспечить лояльного лидера в Киеве. Российские власти опровергли эту информацию, призвав Лондон не прибегать к провокациям.

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захарова мид провокации
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