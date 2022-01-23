Захарова сообщила о попытках Запада подготовить инфополе для военных провокаций

Москва, 23 января. Западные государства планируют военные провокации, для которых им необходимо подготовить инфополе. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

В качестве примера дипломат привела материал газеты The New York Times об «эвакуации» российского посольства в Киеве. Она также напомнила о вбросе британского МИД про «пророссийского лидера» на Украине.

«Для коллективного Запада, для НАТО, для англосаксов чрезвычайно важно создать информационное поле, без него они не могут действовать», — сказала Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия-1».

Министерство иностранных дел Великобритании ранее заявило, что Москва якобы хочет обеспечить лояльного лидера в Киеве. Российские власти опровергли эту информацию, призвав Лондон не прибегать к провокациям.