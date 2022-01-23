Политик Олейник: украинский народ уже никак не реагирует на антироссийские санкции Киева

Киев, 23 января. Санкции Украины не стоит воспринимать как значительные ограничения. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

В беседе с журналистами iReactor политик раскритиковал антироссийские санкции Киева. По словам экс-депутата, украинский народ уже на них не реагирует.

Под новые ограничения попали дизайнер Артемий Лебедев, постпред президента РФ на Северном Кавказе Юрий Чайка и судьи в России. Санкции будут действительны в течение пяти лет. Олейник выразил недоумение подходом при выборе персон для введения ограничений.

«Я не думаю, что дизайнер (Лебедев. — Прим.ФАН), который придумал логотип Крыма, хочет на Украине каждый день что-то решать. Нужно вводить против тех, кто выпускает продукт, который, по-моему, второе или третье место занимает по просмотрам в России. Это (популярный в РФ сериал. — Прим.ФАН) «Сваты». Но это же денежки. Поэтому просто в шоке от того, каким образом попадают эти люди в списки. По абсолютно надуманным мотивам, это несерьезно», — говорится в комментарии собеседника СМИ.

Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг сообщил о работе ЕС над масштабными санкциями против РФ. По его словам, ограничения не затронут газопровод «Северный поток — 2».