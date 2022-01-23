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Группа мигрантов перехвачена в море недалеко от побережья Ливии

Весь мир
Группа мигрантов перехвачена в море недалеко от побережья Ливии
Global Look Press  /  Laurin Schmid/SOS MEDITERRANEE

Триполи, 23 января. Министерство внутренних дел в утратившем легитимность Правительстве национального единства (ПНЕ) Ливии объявило о перехвате 23 нелегальных мигрантов в Средиземном море.

Все, кто находился на борту судна, отправлены в Триполи. Согласно информации МВД, мероприятия по задержанию проведены после того, как в оперативный штаб военно-морских сил поступил сигнал бедствия. Катер P301 Главного управления береговой безопасности под командованием подполковника Абдул-Гани аль-Махджуби и майора Али ат-Тувайби догнал лодку примерно в 70 морских милях к северу от города Хомс.

По данным министерства, всех искателей убежища доставили в пункт высадки в порту Триполи и передали Агентству по борьбе с нелегальной миграцией. В субботу экипажу того же судна удалось задержать еще одну группу из 91 человека.

Ливия является одним из излюбленных маршрутов африканских нелегалов на пути в страны ЕС. Однако далеко не всем удается беспрепятственно достичь желаемого побережья Европы. Перехваченных в море беженцев, как правило, доставляют в центры содержания, где они пребывают в крайне тяжелых условиях.

Согласно данным Международной организации по миграции (МОМ), всего в течение 2021 года у побережья Ливии задержаны 32 425 искателей убежища. Большую их часть составляют мужчины.

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мигранты ливия
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