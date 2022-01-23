Олимпийская чемпионка Боброва и ее муж оставили сына ради путешествия

Москва, 23 января. Олимпийская чемпионка в командном зачете Екатерина Боброва, выступавшая в танцах на льду, отправилась в поездку со своим мужем — фигуристом Андреем Депутатом. Супруги оставили маленького сына ради отпуска.

Боброва рассказала о путешествии, которое они совершили с супругом, на своей странице в Instagram. По словам спортсменки, она счастлива благодаря этому отдыху.

«Отработав в невероятном графике много месяцев, испытывая перегрузку, сейчас я поняла — это то, чего я хотела: Стамбул и Сейшелы. Невероятное путешествие с мужем и только вдвоем!» — поделилась эмоциями олимпийская чемпионка.

Фигуристка призналась, что благодаря поездке она зарядилась, поэтому теперь готова проводить время с сыном и планировать новые проекты. Подводя итог, Боброва отметила, что очень важно полноценно отдыхать, уделяя время только себе.

Prt Scr instagram.com / @ekaterinabobrova

Напомним, спортсменка принимала участие в проекте «Ледниковый период», выступая с актером Макаром Запорожским. Рэпер и блогер Дава, ставший приглашенным членом жюри, раскритиковал номер пары в одном из первых выпусков сезона.