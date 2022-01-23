Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 января 18:52
18:51
Весь мир
Малийская диаспора во Франции вышла на митинг в поддержку соотечественников
18:51
Экономика
Звезды TikTok заработали в 2021 году больше глав Exxon Mobil и Starbucks
18:50
Весь мир
Землетрясение магнитудой 3,5 балла зафиксировано у берегов Египта
18:50
Политика
Политолог Бондаренко заявил о незавидной роли Украины в переделе Европы
18:49
Политика
Военный эксперт Коротченко раскрыл главный итог переговоров РФ и США по безопасности
18:48
Общество
«Западные фильмы нас жестоко обманывали»: историк Полторак дал высокую оценку картине «Гранит»
18:48
Шоу-бизнес
Вдова Табакова назвала маразмом признания Прокловой
18:47
Происшествия
В Ленобласти суд арестовал пытавшуюся взорвать банкомат студентку
18:46
Общество
Петербургских водителей предупредили об ограничении движения в тоннеле дамбы с 24 января
18:45
Общество
Житель Прикамья приютил у себя двух медведей и льва
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Олимпийская чемпионка Боброва и ее муж оставили сына ради путешествия

Общество
Олимпийская чемпионка Боброва и ее муж оставили сына ради путешествия
wikipedia.org  /  deerstop / CC0

Москва, 23 января. Олимпийская чемпионка в командном зачете Екатерина Боброва, выступавшая в танцах на льду, отправилась в поездку со своим мужем — фигуристом Андреем Депутатом. Супруги оставили маленького сына ради отпуска.

Боброва рассказала о путешествии, которое они совершили с супругом, на своей странице в Instagram. По словам спортсменки, она счастлива благодаря этому отдыху.

«Отработав в невероятном графике много месяцев, испытывая перегрузку, сейчас я поняла — это то, чего я хотела: Стамбул и Сейшелы. Невероятное путешествие с мужем и только вдвоем!» — поделилась эмоциями олимпийская чемпионка.

Фигуристка призналась, что благодаря поездке она зарядилась, поэтому теперь готова проводить время с сыном и планировать новые проекты. Подводя итог, Боброва отметила, что очень важно полноценно отдыхать, уделяя время только себе.

Олимпийская чемпионка Боброва и ее муж оставили сына ради путешествия
Prt Scr instagram.com / @ekaterinabobrova

Напомним, спортсменка принимала участие в проекте «Ледниковый период», выступая с актером Макаром Запорожским. Рэпер и блогер Дава, ставший приглашенным членом жюри, раскритиковал номер пары в одном из первых выпусков сезона.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Олимпийская чемпионка Боброва и ее муж оставили сына ради путешествия
боброва отпуск фигуристка
Комментировать